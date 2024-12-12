Ворог просунувся у Курській області та ще на трьох напрямках – ISW

російські війська нещодавно незначно просунулися в межах Торецька

російські війська просунулися в Курській області та на Торецькому, Курахівському та Вугледарському напрямках.

Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

російські війська нещодавно незначно просунулися на Курщині. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Новоіванівки (на південний схід від Коренево). російський мілблогер стверджував, що російські війська також просунулися на схід від Новоіванівки. Міністерство оборони росії та інші російські джерела стверджували, що російські війська нещодавно захопили Дарино (на південний схід від Коренево) і Плехово (на південний схід від Суджі), але ISW не знайшло підтвердження цьому.

російські війська нещодавно незначно просунулися в межах Торецька на тлі триваючих боїв. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід вздовж вулиці Фабричної в центрі Торецька. російські мілблогери стверджували, що російські війська просуваються вулицями Рудничною та Маяковського в напрямку Центрального ринку в центрі Торецька та захопили шахту "Центральна", хоча ISW не знайшов підтвердження цьому. російський блогер стверджував, що важко оцінити просування росіян у центральному районі Торецька та мікрорайоні Забалка через відсутність зв’язку з російськими фронтовими силами, значні руйнування в місті та через те, що інші ділянки фронту привертають більше уваги. Відомий пов’язаний із кремлем мілблогер стверджував, що ймовірне захоплення росією мікрорайону Забалка дозволило російським військам просунутися до південних околиць Щербинівки (на захід від Торецька) з південного сходу, захищаючи правий фланг від можливих українських контратак. Проте ISW ще не знайшов підтвердження тому, що російські війська окупували весь мікрорайон Забалка. Інший російський мілблогер заявив, що російські війська просуваються до Леонідівки (на південний захід від Торецька).

російські війська просунулися на південь від Курахового на тлі продовження наступальних операцій на курахівському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Дальнього (на південь від Курахового). російський милблогер стверджував, що російські війська захопили Сонцівку (на північний захід від Курахового) і просунулися до околиць Петропавлівки (далі на північний захід від Курахова), але ISW не знайшов підтвердження цьому.

Також російські війська просунулися на північ від Вугледару на тлі продовження наступальних дій на Вугледарському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися до позицій по вулиці Перемоги у Веселому Гаю (на північ від Вугледара). російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися до Веселого Гаю з півдня (а не зі сходу через Єлизаветівку), хоча ISW ще не знайшов доказів цього.