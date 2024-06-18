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Ворог просунувся у трьох населених пунктах Донбасу – DeepState

18 червня 2024, 11:33
Ворог просунувся у трьох населених пунктах Донбасу – DeepState
Фото: Генштаб ЗСУ
ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога у цих районах.

російські загарбники мають просування в районі трьох населених пунктів на Донбасі.

Про це повідомляє моніторинговий проектDeepState.

Так, 17 червня ворог просунувся поблизу Уманського, Соколу та Архангельського.

Дані оновленої мапи бойових дій підтверджують просування загарбників на Авдіївському напрямку. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати росіян та знищувати ворога. Ці просування не надають ворогу нових стратегічних переваг.

Ворог вже тривалий час намагається рухатися вперед на Донбасі на низці напрямків й отримує від українських воїнів гідну відсіч та зазнають серйозних втрат у живій силі та техніці. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 18 червня 2024 року становлять 528 тис. 620 осіб. Крім того, вже "мінусовано" 7 974 російських танків.

наступ рфЗСУросія окупантивійна в Україні

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