Ворог просунувся в районі чотирьох населених пунктів на сході – DeepState
02 липня 2024, 12:35
Фото: з вільного доступу
На Покровському напрямку ЗСУ відбивали 49 атак окупантів.
росіяни досягли певних успіхів у Донецькій та Луганській областях, просунувшись в районі чотирьох населених пунктів.
Про це розповідають аналітики DeepState.
"Ворог просунувся біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського", - йдеться у повідомленні DeepState у Телеграм.
При цьому опубліковано оновлену карту бойових дій.Згідно з оперативною інформацією Генштабу станом на 8:00, на Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 17. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.
На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 16 штурмовим діям противника в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське і Торське Луганської області.
Водночас на Покровському напрямку ЗСУ відбивали 49 атак окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.