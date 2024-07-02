Ворог просунувся в районі чотирьох населених пунктів на сході – DeepState

На Покровському напрямку ЗСУ відбивали 49 атак окупантів.

росіяни досягли певних успіхів у Донецькій та Луганській областях, просунувшись в районі чотирьох населених пунктів.

Про це розповідають аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського", - йдеться у повідомленні DeepState у Телеграм.

При цьому опубліковано оновлену карту бойових дій.Згідно з оперативною інформацією Генштабу станом на 8:00, на Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 17. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.