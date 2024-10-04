Ворог стратив на полі бою 93 українських військовополонених – Офіс генпрокурора

80% страт українських військових відбулося саме в 2024 році.

Наразі вже відомо про загибель 93 наших бійців, які були страчені ворогом саме на полі бою.

Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

При цьому наголосив, що 80% страт українських військових відбулося саме в 2024 році. За його словами, таку жорстоку тенденцію щодо українських полонених почали спостерігати з листопада 2023 року.

Бєлоусов підкреслив, що розслідується і розстріл росіянами 16 українських військових, які були взяті в полон нещодавно.