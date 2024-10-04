Ворог стратив на полі бою 93 українських військовополонених – Офіс генпрокурора
04 жовтня 2024, 18:05
Фото: facebook.com
80% страт українських військових відбулося саме в 2024 році.
Наразі вже відомо про загибель 93 наших бійців, які були страчені ворогом саме на полі бою.
Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.
При цьому наголосив, що 80% страт українських військових відбулося саме в 2024 році. За його словами, таку жорстоку тенденцію щодо українських полонених почали спостерігати з листопада 2023 року.
Бєлоусов підкреслив, що розслідується і розстріл росіянами 16 українських військових, які були взяті в полон нещодавно.
"Станом на зараз нам відомо, що могли загинути бійці двох підрозділів ЗСУ. Ми знаємо номера цих підрозділів. Ми попередньо встановили дані цих бійців. Але ми цю інформацію перевіряємо і з поваги до близьких, рідних, щоб не помилитися, прізвища ще встановлюємо. Ми, в принципі, розуміємо, де це відбулося, який підрозділ збройних сил рф може бути причетним до вчинення цього злочину", - зазначив він.
При цьому додав, що зараз там проходять активні бойові і немає доступу до місця їхньої страти.
"Ми направили запити до всіх можливих підрозділів - розвідки, військових, зробили запит до наших міжнародних партнерів, щоб зібрати якомога більше інформації", - додав він.
За його словами, вчора у телеграм-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця України "у зухвалій формі", тому вже зареєстрували ще одне провадження.
"Наразі ми вже маємо інформацію щодо загибелі 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою. І що важливо зазначити - 80% цих страт відбулося саме в цьому році, що говорить про серйозне збільшення цих випадків в 2024 році. Десь з листопада 2023 року відбулися зміни в ставленні військовослужбовців рф до наших військовополонених в значно гірший бік", - наголосив Бєлоусов.
Він підкреслив, що загинуть українські військовополонені також від катувань в місцях позбавлення волі, які знаходяться в росії.
При цьому нагадав про масове знищення полонених захисників Маріуполя в Оленівці. За його словами, кілька днів тому було оприлюднено звіт Верховного комісара ООН з прав людини, де йдеться про підтверджений факт страти 10 військовополонених в інших місцях несвободи.
Бєлоусов повідомив, що станом на сьогодні є 708 підозрюваних - представників збройних сил росії у вчиненні воєнних злочинів, з них 131 вже засуджені.
"Якщо ми говоримо про страти наших військовополонених, то в нас є 38 кримінальних проваджень. Вже маємо 6 військовослужбовців, які отримали підозри", - наголосив він.
За його словами, йдеться про воєнні злочини, але в росії вони не розслідуються, тому зрозуміло, що такі звірства заохочуються керівництвом Росії.