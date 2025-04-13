Оновлено: Ворог завдав ракетного удару по Сумах, є жертви

Він зазначив, що окупанти вдарили балістикою по звичайній міській вулиці у Вербну неділю, коли люди йдуть до церков.

"За попередніми даними, ідеться про десятки загиблих і поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти, забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють", – написав президент.

Зеленський закликав світову спільноту до дій і жорсткої реакції, на яку заслуговує країна-терорист.

"Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни й убивств. росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику й авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя", – заявив глава Української держави.