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Оновлено: Ворог завдав ракетного удару по Сумах, є жертви

13 квітня 2025, 12:50
Оновлено: Ворог завдав ракетного удару по Сумах, є жертви
Десятки людей дістали поранення внаслідок удару
Унаслідок ракетного удару по Сумах 13 квітня, за останніми даними, загинула 21 людина, поранено 83.
 
Про це повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
 
За його словами, серед поранених – семеро дітей. Усім надають медичну допомогу.
 
За інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, рф атакував центр міста. "Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято".
 
Екстрені служби й далі працюють на місці події.
 
На російський обстріл відрегував  президент України Володимир Зеленський.
 
Він зазначив, що окупанти вдарили балістикою по звичайній міській вулиці у Вербну неділю, коли люди йдуть до церков.
 
"За попередніми даними, ідеться про десятки загиблих і поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти, забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють", – написав президент.
 
Зеленський закликав світову спільноту до дій і жорсткої реакції, на яку заслуговує країна-терорист.
 
"Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни й убивств. росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику й авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя", – заявив глава Української держави.
 
Оновлено о 13:55:
 
До 31 зросла кількість загиблих у Сумах внаслідок ракетного удару рф, серед них двоє дітей, повідомили у ДСНС Постраждали 84 людини, зокрема 10 дітей.
 
Оновлено о 15:40:
 
Загинули 32 особи, у тому числі дві дитини Зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 дітей. Рятувальники продовжують свою роботу на місці ворожого удару.

 

Сумивійна в Україніросія окупанти

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