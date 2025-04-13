Оновлено: Ворог завдав ракетного удару по Сумах, є жертви
13 квітня 2025, 12:50
Десятки людей дістали поранення внаслідок удару
Унаслідок ракетного удару по Сумах 13 квітня, за останніми даними, загинула 21 людина, поранено 83.
Про це повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
За його словами, серед поранених – семеро дітей. Усім надають медичну допомогу.
За інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, рф атакував центр міста. "Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято".
Екстрені служби й далі працюють на місці події.
На російський обстріл відрегував президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що окупанти вдарили балістикою по звичайній міській вулиці у Вербну неділю, коли люди йдуть до церков.
"За попередніми даними, ідеться про десятки загиблих і поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти, забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють", – написав президент.
Зеленський закликав світову спільноту до дій і жорсткої реакції, на яку заслуговує країна-терорист.
"Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни й убивств. росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику й авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя", – заявив глава Української держави.
Оновлено о 13:55:
До 31 зросла кількість загиблих у Сумах внаслідок ракетного удару рф, серед них двоє дітей, повідомили у ДСНС Постраждали 84 людини, зокрема 10 дітей.
Оновлено о 15:40:
Загинули 32 особи, у тому числі дві дитини Зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 дітей. Рятувальники продовжують свою роботу на місці ворожого удару.