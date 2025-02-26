Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ворожі дрони атакували Київську область: є загибла та поранені

26 лютого 2025, 08:07
Ворожі дрони атакували Київську область: є загибла та поранені
Фото: Микола Калашник
Зокрема влучання зафіксовані у Бучанському районі
російські окупанти в ніч проти 26 лютого атакували безпілотниками Київську область. Внаслідок чергового ворожого удару одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
 
Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник.
 
За його словами, тіло загиблої було виявлено під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку в Бучанському районі. Пожежу було ліквідовано на площі 200 кв.м.
 
"В іншому населеному пункті цього району дівчина 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови госпіталізована до місцевої лікарні. Чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті. Не госпіталізований. Обом постраждалим надана вся необхідна медична допомога", - додав Калашник.
 
За попередніми даними, через ворожу атаку у Бучанському районі було пошкоджено п'ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено.
війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

Останні матеріали

На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Cуспільство
На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 22:39
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Політика
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 16:45
Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате
Політика
Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате "Азов" тисне під Торецьком – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 11:37
Справжній підсумок останніх тижнів. Чи можна відтепер довіряти США? – Едвард Лукас
Політика
Справжній підсумок останніх тижнів. Чи можна відтепер довіряти США? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 08:28
Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 14:21
Макрон і Стармер вирушають до Вашингтона. Європейські лідери мають план розміщення миротворців для України – WSJ
Політика
Макрон і Стармер вирушають до Вашингтона. Європейські лідери мають план розміщення миротворців для України – WSJ
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 11:36
Мафіозна держава захоплює владу в США. Фокус на Німеччині – Філліпс О'Брайен
Політика
Мафіозна держава захоплює владу в США. Фокус на Німеччині – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 06:36
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Політика
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 15:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється