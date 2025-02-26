Ворожі дрони атакували Київську область: є загибла та поранені

Зокрема влучання зафіксовані у Бучанському районі

російські окупанти в ніч проти 26 лютого атакували безпілотниками Київську область. Внаслідок чергового ворожого удару одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, тіло загиблої було виявлено під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку в Бучанському районі. Пожежу було ліквідовано на площі 200 кв.м.

"В іншому населеному пункті цього району дівчина 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови госпіталізована до місцевої лікарні. Чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті. Не госпіталізований. Обом постраждалим надана вся необхідна медична допомога", - додав Калашник.

За попередніми даними, через ворожу атаку у Бучанському районі було пошкоджено п'ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено.