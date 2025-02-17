Вперше бачимо зацікавленість Китаю у припиненні війни – Зеленський

Також Зеленський підкреслив важливість залучення країн Глобального Півдня до тиску на росію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай може взяти участь у мирних перемовинах, але наголосив, що за столом переговорів мають бути лише ті країни, які готові взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки, допомогу Україні та припинення російської агресії.

Про це він скзаав журналістам, коментуючи питання щодо перемовин у Саудівській Аравії між представниками рф та США, цитує "Інтерфакс-Україна"

Як зазначає "Інтерфакс-Україна" Зеленському поставили запитання, чи готовий він розглядати КНР як учасника мирного процесу.

"Ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і допомоги, так і зупинення путіна, так і інвестування в відновлення України", наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що Китай почав проявляти зацікавленість у тиску на путіна, щоб змусити його припинити війну.

Він нагадав про зустріч між міністром закордонних справ України Андрія Сибіги та його китайським колегою Ван Ї, в якій також брав участь глава Офісу президента Андрій Єрмак.