Вперше Британія і Німеччина разом охоронятимуть небо Естонії

Британія та Німеччина вперше візьмуть участь у спільних повітряних операціях над Естонією.

Про це розказав міністр оборони Британії Бен Воллес.

Повідомляє Sky News.

300 військовослужбовців Королівських ВПС зі 140-го експедиційного авіакрила будуть направлені до балтійської країни для участі в операціях НАТО з патрулювання повітряного простору.

Британські пілоти працюватимуть разом з винищувачами Typhoon з німецьких ВПС на реальних інтегрованих місіях.

міністр оборони Британії високо оцінив демонстрацію єдності НАТО і додав: "Персонал наших ВПС в Естонії виконує життєво важливу роль, забезпечуючи безпеку європейського неба і посилюючи присутність НАТО на сході Європи".

Він також заявив, що спільні операції такого роду демонструють силу і єдність Альянсу НАТО і нашу спільну рішучість підтримувати мир і безпеку в усьому регіоні.

"Ми працюємо разом вже деякий час, і зараз рівень співпраці вийшов на новий рівень. Нам і надалі дуже приємно працювати з нашими німецькими союзниками над усіма аспектами нашої місії - від технічного обслуговування і експлуатації літаків до планування і логістики" - сказав командир 140-го експедиційного авіаційного крила Скотт Макколл.

Підполковник Крістоф Гахмайстер, командир німецького загону сказав, що працювати разом з нашими союзниками з Королівських ВПС під час реальної місії - це те, на що ми чекали від самого початку цієї місії. Тепер ми можемо продемонструвати оперативну сумісність у ці складні часи задля захисту наших балтійських партнерів і східного флангу НАТО.

Тіньовий міністр оборони від лейбористів Джон Хілі сказав, що відданість його партії співпраці НАТО з такими членами Альянсу, як Німеччина, є непохитною і додав: "Але неефективне управління консерваторів оборонними проєктами, такими як Wedgetail, і скорочення військових транспортних літаків ставлять під сумнів зобов'язання Великої Британії в НАТО".