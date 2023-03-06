Матеріали:
Теми:

Вперше Британія і Німеччина разом охоронятимуть небо Естонії

06 березня 2023, 12:03
Вперше Британія і Німеччина разом охоронятимуть небо Естонії
Фото: facebook.com/hnups
Британія та Німеччина вперше візьмуть участь у спільних повітряних операціях над Естонією.

Про це розказав міністр оборони Британії Бен Воллес. 

Повідомляє Sky News.

300 військовослужбовців Королівських ВПС зі 140-го експедиційного авіакрила будуть направлені до балтійської країни для участі в операціях НАТО з патрулювання повітряного простору.

Британські пілоти працюватимуть разом з винищувачами Typhoon з німецьких ВПС на реальних інтегрованих місіях.

міністр оборони Британії високо оцінив демонстрацію єдності НАТО і додав: "Персонал наших ВПС в Естонії виконує життєво важливу роль, забезпечуючи безпеку європейського неба і посилюючи присутність НАТО на сході Європи".

Він також заявив, що спільні операції такого роду демонструють силу і єдність Альянсу НАТО і нашу спільну рішучість підтримувати мир і безпеку в усьому регіоні.

"Ми працюємо разом вже деякий час, і зараз рівень співпраці вийшов на новий рівень. Нам і надалі дуже приємно працювати з нашими німецькими союзниками над усіма аспектами нашої місії - від технічного обслуговування і експлуатації літаків до планування і логістики" - сказав командир 140-го експедиційного авіаційного крила Скотт Макколл.

Підполковник Крістоф Гахмайстер, командир німецького загону сказав, що працювати разом з нашими союзниками з Королівських ВПС під час реальної місії - це те, на що ми чекали від самого початку цієї місії. Тепер ми можемо продемонструвати оперативну сумісність у ці складні часи задля захисту наших балтійських партнерів і східного флангу НАТО.

Тіньовий міністр оборони від лейбористів Джон Хілі сказав, що відданість його партії співпраці НАТО з такими членами Альянсу, як Німеччина, є непохитною і додав: "Але неефективне управління консерваторів оборонними проєктами, такими як Wedgetail, і скорочення військових транспортних літаків ставлять під сумнів зобов'язання Великої Британії в НАТО".

НімеччинаНАТОЕстоніяБританія

Останні матеріали

Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Політика
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Переклад iPress – 06 березня 2023, 16:17
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Політика
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Переклад iPress – 06 березня 2023, 13:26
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Політика
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 березня 2023, 10:16
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2023, 16:33
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша
Політика
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2023, 16:14
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 03 березня 2023, 12:07
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена.
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена. "Вони зробили дурню, що прийшли в Україну" – New York Times
Переклад iPress – 03 березня 2023, 09:09
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється