Вперше зустрічі ОБСЄ пройде без російських депутатів

Сьогодні розпочалася дводенна зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ і вперше участь у зимовій зустрічі Асамблеї не беруть російські депутати.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

Засідання ОБСЄ відкрилося заявами президентки Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Кауми, президента Національної ради Австрії Вольфганга Соботки, голови ОБСЄ, глави МЗС Мальти Ієна Борга і генсека ОБСЄ Гельґи Шмід.

Вони виступили із засудженням агресивної війни росії проти України і наголосили на необхідності підтримки українського народу.

Президентка ОБСЄ вшанувала хвилиною мовчання пам’ять "всіх, хто воює за наші цінності на передовій в Україні".

Окремо також вшанували пам’ять російського опозиціонера Олексія Навального, якого вбив в ув’язненні російський режим.

Тема російської війни проти України, яка триває два роки - буде в центрі уваги парламентаріїв ОБСЄ.

В перший день сесії пройдуть засідання трьох загальних комітетів і ряд сайд-івентів: час засідання комітету з політичних питань і безпеки відбудуться спеціальні дебати на тему "Діяльність ОБСЄ в Україні під час російської агресії".

На 23-му засіданні ОБСЄ відсутня російська делегація.

13 лютого очільник Держдуми рф В'ячеслав Володін заявив, що 21 лютого Дума і Рада Федерації синхронно ухвалять рішення про припинення членства росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ. Але станом на сьогодні такого рішення не було ухвалено.

Зимове засідання є однією з трьох передбачених статутом зустрічей, які парламентська асамблея ОБСЄ проводить щороку. На зустрічі депутати мають взаємодіяти з виконавчими структурами ОБСЄ, зустрітися з представниками держав-учасниць ОБСЄ та обговорити питання, пов'язані з принципами та цінностями ОБСЄ.