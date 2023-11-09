Вперше під командуванням НАТО здійснив плавання найбільший корабель Британії

Авіакрило на авіаносці складатиметься з новітніх американських винищувачів-бомбардувальників F-35B Lightning II.

Авіаносець Королівського військово-морського флоту Великої Британії Queen Elizabeth вперше здійснює плавання під командуванням НАТО.



Про це йдеться на X (twitter) Північноатлантичного альянсу.

"Британський авіаносець і авіаносна ударна група розгорнуті разом з членами Альянсу для участі в навчаннях Neptune Strike, демонструючи здатність НАТО захищати і оборонятись від будь-якої загрози", – йдеться у повідомленні.



У НАТО назвали британський авіаносець найбільшим і найпотужнішим з коли-небудь побудованих кораблів Королівського флоту.

Авіаносець Queen Elizabeth ввели в експлуатацію в грудні 2017 року, бойової готовності корабель досяг у 2020 році.

На відміну від більшості великих авіаносців, цей корабель не оснащений катапультами і гальмівними тросами. Він розрахований на використання літаків укороченого зльоту і вертикальної посадки.