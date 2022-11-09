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Вперше у світі: в Німеччині курсуватимуть поїзди на водневому двигуні

Такий потяг може проїхати 1000 кілометрів без дозаправки
Вперше у світі: в Німеччині курсуватимуть поїзди на водневому двигуні
Німецький регіональний залізничний оператор LNVG більше не купуватиме дизель-потяги, їм на заміну прийшли перші у світі потяги на 100% водневому двигуні.
 
Про це пише Good News Network.
 
Зазначається, що такий потяг може проїхати 1000 кілометрів без дозаправки. Усередині паливних елементів водень, що зберігається на даху поїзда, поєднується з киснем для вироблення енергії. Коли водень і кисень поєднуються, єдине, що залишається, – вода.
 
"Ми більше не купуватимемо дизель-потяги, щоб зробити ще більше для боротьби зі зміною клімату, Ми також переконані, що дизель-потяги більше не будуть економічно життєздатними в майбутньому", – сказала речниця LNVG Кармен Швабле. 
 

Довідково

16 вересня 2018 року перший у світі потяг на водні виконав свій тестовий рейс у Німеччині.
 
Транспортний засіб було розроблено і виготовлено в німецькому місті Зальцгіттер французькою компанією Alstom - європейським першопрохідником у сфері високошвидкісних електропоїздів.
 
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11 09 2022 12:22
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