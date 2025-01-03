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Вперше українські Су-25 застосували бомби Hammer (відео)

03 січня 2025, 12:04
Вперше українські Су-25 застосували бомби Hammer (відео)
Літаки СУ-25 Фото: theaviationist.com
Hammer це французька високоточна зброя.

Повітряні сили опублікували відео, де показано застосування штурмовиками Су-25 високоточних бомб Hammer, які оснащені ракетним форсувальником. 

Про це повідомляє портал  The War Zone.

Бомби Hammer нададуть ПС змогу завдавати точних ударів по російських цілях, зокрема віддалених від лінії фронту.

На відео зафіксовано, як літаки 299-ї бригади тактичної авіації використовують Hammer для атак вдень, виконуючи пуски парами. 

Українські літаки обладнані синьо-жовтими розпізнавальними знаками для запобігання дружньому вогню. 

Пуски виконуються одночасно із застосуванням інфрачервоних засобів протидії, що допомагають уникнути ракет теплового наведення. 

Ці бомби сталі першою західною високоточною зброєю, яка була інтегрована для використання штурмовиками Су-25. 

Основна версія має радіус дії до 70 км завдяки ракетному форсувальнику та висувному комплекту крила. 

Крім того, зброя забезпечена GPS-наведенням і може працювати в автономному режимі або з багаторежимним наведенням.

Франція передаватиме Україні до 50 таких бомб щомісяця, а використовувати їх можуть не лише Су-25, а й винищувачі МіГ-29 та Су-27. 

Використання Hammer дозволяє завдавати ударів з більшої висоти і дальності, але знижуючи ризик для пілотів.  

Бомба складається із носової секції наведення і комплекту для збільшення дальності, що забезпечує точність ударів навіть у складних умовах. 

Бомби, якими атакують ПС, мають термозахисне покриття для безпеки в разі пожежі.  

 

 
Су-25війна в УкраїніHammer

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