Вперше в історії український флот отримав право керувати підрозділами НАТО

Сталося це після успішної сертифікації за стандартами Альянсу.

Штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів ВМС ЗСУ успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО під час українсько-американських навчань Sea Breeze 2026.

Підрозділ отримав статус Mission Capable – "повністю спроможний до виконання місії", підтвердили Військово-морські сили Збройних сил України.

Оцінювання другого рівня передбачало перевірку не лише сумісності зі стандартами НАТО, а й здатності підрозділу повноцінно виконувати оперативні завдання. Його успішне проходження означає, що український штаб може діяти відповідно до вимог Об’єднаного командування НАТО з операцій.

У ВМС зазначили, що вперше в історії сучасного українського флоту підрозділ офіційно інтегровано в систему управління з’єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі.

Це означає, що Україна отримала підтверджену Альянсом спроможність здійснювати командування та управління багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні Постійної протимінної групи НАТО та виконувати широкий спектр завдань із протимінної боротьби.

"Цей результат є доказом того, що Військово-морські сили України не лише протистоять агресору, а й продовжують інтеграцію в євроатлантичну систему безпеки", – заявили у ВМС.

У флоті наголосили, що після початку повномасштабного вторгнення рф українські військові моряки протягом кількох років проходили підготовку, впроваджували стандарти Альянсу та розвивали необхідні спроможності.