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Вперше в цьому році була ніч без "Шахедів"

01 квітня 2025, 11:49
Вперше в цьому році була ніч без
ІСПАНІЯ, Вальє-дель-Лозоя: 12 серпня 2014 метеорний потік Персеїди в нічному небі гори Сьєрра-Норте-де-Мадрид. Фото: АFР
Востаннє така ніч була в жовтні минулого року.

Ніч на 1 квітня стала першою в 2025 році, коли арімя рф не застопустила безпілотники типу "Шахед". 

Про це Повітряні сили ЗСУ доповіли у Тelegram-каналі.

Вчора о 9 вечора росія завдала удару двома ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку і обидві ракети було збито ППО.

"Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить", - написав керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. 

За даними Повітряних сил, раніше росіяни збавляли темп у запуску "Шахедів" вночі 14 березня цього року - тоді Сили оборони збили 16 безпілотників. 

Такожд ще 9 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

 
шахедивійна в Україні

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