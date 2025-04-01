Вперше в цьому році була ніч без "Шахедів"

Востаннє така ніч була в жовтні минулого року.

Ніч на 1 квітня стала першою в 2025 році, коли арімя рф не застопустила безпілотники типу "Шахед".

Про це Повітряні сили ЗСУ доповіли у Тelegram-каналі.

Вчора о 9 вечора росія завдала удару двома ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку і обидві ракети було збито ППО.

"Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить", - написав керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

За даними Повітряних сил, раніше росіяни збавляли темп у запуску "Шахедів" вночі 14 березня цього року - тоді Сили оборони збили 16 безпілотників.

Такожд ще 9 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.