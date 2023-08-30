Вперше з весни росія масовано атакувала столицю: є загиблі і поранені

Сили протиповітряної оборони сьогодні вночі і вранці знищили понад 20 ворожих цілей у повітряному просторі Києва.

Про це прес-служба КМВА написала в Telegram-каналі.

"Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Спершу рашисти застосували ударні БпЛА, попередньо Shahed. Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс", - йдеться в дописі.

В КМВА додали, що загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.

Точну кількість і тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні сили. В столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах.

"На жаль, загинули люди. В Шевченківському районі, на території підприємства шматки рашистських ракет вбили двох людей, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах", - написали в пресслужбі.