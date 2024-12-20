Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вперше за 10 років до Дамаска прибула делегація зі США

20 грудня 2024, 16:38
Вперше за 10 років до Дамаска прибула делегація зі США
Фото: reuters.com
До столиці Сирії протягом останнього тижня приїжджали ООН, дипломати з Німеччини, Франції і Британії.

Американська делегація вперше за більш як десятиліття прибула до сирійської столиці Дамаска для переговорів з представниками повстанського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке наразі контролює країну після падіння режиму Башара Асада.

Про це повідомляє телерадіокомпанія BBC.

"Вони спілкуватимуться безпосередньо з сирійським народом, включаючи членів громадянського суспільства, активістів, членів різних громад та інших сирійських голосів щодо їхнього бачення майбутнього своєї країни та того, як Сполучені Штати можуть допомогти їм", - заявив речник державного департаменту. 

Дипломати зі США планують зустрітися з представниками "ХТШ". 

Чиновники, серед яких помічниця держсекретаря з питань Близького Сходу Барбара Ліф, намагаються отримати додаткову інформацію, аби знайти американського журналіста Остіна Тайса, якого викрали в Дамаску у 2012 році.

Це перша офіційна поява американських дипломатів у Дамаску за 10 років.

До речі, угруповання досі позначене американською адміністрацією як терористична організація.

За останній тиждень свої делегації до столиці Сирії відправляли ООН, уряди Німеччини, Франції та Великої Британії.

 
СШАСиріяделегація

Останні матеріали

Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Політика
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 13:20
Політика
"Ми вас усіх переб'ємо". кремлівські пропагандони розкрили таємний план путіна маніпулювання Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 11:38
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Політика
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 08:55
Рентгенівський знімок
Політика
Рентгенівський знімок "мозку путіна". Алєксандр Дугін та його ідеологія хаосу – Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 15:43
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Політика
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 12:39
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Політика
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 08:45
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Політика
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 14:10
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Політика
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється