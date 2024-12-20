Вперше за 10 років до Дамаска прибула делегація зі США

До столиці Сирії протягом останнього тижня приїжджали ООН, дипломати з Німеччини, Франції і Британії.

Американська делегація вперше за більш як десятиліття прибула до сирійської столиці Дамаска для переговорів з представниками повстанського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке наразі контролює країну після падіння режиму Башара Асада.

Про це повідомляє телерадіокомпанія BBC.

"Вони спілкуватимуться безпосередньо з сирійським народом, включаючи членів громадянського суспільства, активістів, членів різних громад та інших сирійських голосів щодо їхнього бачення майбутнього своєї країни та того, як Сполучені Штати можуть допомогти їм", - заявив речник державного департаменту.

Дипломати зі США планують зустрітися з представниками "ХТШ".

Чиновники, серед яких помічниця держсекретаря з питань Близького Сходу Барбара Ліф, намагаються отримати додаткову інформацію, аби знайти американського журналіста Остіна Тайса, якого викрали в Дамаску у 2012 році.

Це перша офіційна поява американських дипломатів у Дамаску за 10 років.

До речі, угруповання досі позначене американською адміністрацією як терористична організація.

За останній тиждень свої делегації до столиці Сирії відправляли ООН, уряди Німеччини, Франції та Великої Британії.