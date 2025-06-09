Вперше за 14 років Сирію знов підключать до SWIFT

Почалося поетапне зняття санкцій з країни.

Вже найближчими тижнями Сирія буде підключена до платіжної системи SWIFT, а це підключить країну до світової економіки після 14 років санкцій.

Про це заявив голова центрального банку Сирії Абдулкадер Хусріє в інтерв’ю FT.

Повернення SWIFT це перша важлива віха в лібералізаційній реформі сирійської економіки новим урядом. Це також ознака, що новий уряд швидко діє, щоб залучити міжнародну торгівлю та інвестиції.

Голова сирійського центробанку має надію повернути іноземні інвестиції, усунути бар'єри в торгівлі, нормалізувати валюту і реформувати банківський сектор.

"Ми прагнемо покращити бренд країни як фінансового центру, враховуючи очікувані прямі іноземні інвестиції у відбудову та інфраструктуру - це надзвичайно важливо", - сказав Хусріє.

За його словами, для досягнення значного прогресу, попереду ще багато роботи.

Нагадаємо, що Сирія була відрізана від світових ринків з 2011 року, коли екс президент Башар Асад жорстоко придушив народне повстання, що спровокувало повномасштабну громадянську війну.

Проте новий уряд на чолі із Хусріє вже працює на над планом стабілізації на шість-дванадцять місяців, що включає реформування банківського законодавства та центрального банку, а також перегляд фінансування соціального забезпечення та житла, щоб заохотити сирійців у діаспорі інвестувати в країну, серед інших ініціатив, пише видання.

Повернення платіжної системи допоможе стимулювати зовнішню торгівлю, скоротити витрати на імпорт та полегшити експорт.

Економічно це може принести країні необхідну іноземну валюту і посилить зусилля з боротьби з відмиванням грошей та послабить залежність від неформальних фінансових мереж, де міняйли стягують 40 центів з кожного долара, що надходить до Сирії.

Також уряд Сирії прийняв гранти, включаючи 146 мільйонів доларів від Світового банку для енергетичного сектору країни та 80 мільйонів доларів від Швеції для відновлення шкіл та лікарень.