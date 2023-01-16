Вперше за 17 років Укрзалізниця поновлює прямий рейс до Румунії

Поїзди ходитимуть двічі на день - вранці та вдень

У середу, 18 січня, вперше після 17-річної паузи з України відправиться пасажирський рейс на румунську станцію Валя-Вішеулуй, повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишин.

Поїзд №753Л вирушить з Рахова о 6:10 ранку і прибуде до румунського міста о 7:45.

Квитки на цей напрямок вже є в системі бронювання Укрзалізниці.

Зазначається, що поїзди ходитимуть двічі на день - вранці та вдень. Ціни на 28 квитків у першому класі стартують від 300 грн., на 150 квитків у другому класі – від 181 грн.