Вперше за півтора десятка років Китай змінив монетарну політику

КНР сподівається, що зміни допоможуть стабілізувати економіку.

Китай вперше за 14 років скоригував свою грошово-кредитну політику, що викликало значне зростання цін на акції і державні облігації.

Про це повідомляє Financial Times.

Економіка Пекіну цьогоріч зросла на 4,8%, однак потерпає через скорочення корпоративних прибутків і слабкий інвестиційний клімат.

Китайське комуністичне політбюро партії на чолі з Сі Цзіньпіном заявило, що у 2025 році планує впроваджувати активну фіскальну політику та помірно м'який монетарний курс для стимулювання економіки.

Головні пріоритети уряду це розширення внутрішнього попиту, підвищення ефективності інвестицій та підтримка споживання.

Крім того, політбюро дало обіцянку стабілізувати ринки нерухомості та акцій, які зазнавали тиску через тривалу економічну невизначеність.

Попри позитивні сигнали, економіка Пекіну стикається зі складнощами: дефляційні процеси тривають, а ціни виробників у листопаді падали 26-й місяць поспіль. Зростання споживчих цін сповільнилося до 0,2% у річному обчисленні, що є п'ятимісячним мінімумом, а у місячному - ціни впали на 0,6%.

Фінансові ринки відреагували на новини зростанням: індекс Гонконгу Hang Seng піднявся на 2,8% до місячного максимуму. Водночас прибутковість 10-річних державних облігацій знизилася до 1,938%.

Уряд сподівається, що зміни допоможуть стабілізувати економіку, яка цьогоріч зросла на 4,8%, але потерпає через скорочення корпоративних прибутків і слабкий інвестиційний клімат.