Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вперше за шість років Ердоган відвідає Афіни

06 грудня 2023, 11:38
Вперше за шість років Ердоган відвідає Афіни
Фото: Прямий
Вже завтра президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вперше з 2017 року, відвідає з офіційним візитом Афіни.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Наше розуміння зовнішньої політики не таке, що “я завжди перемагаю, а інша сторона програє”. Ми поїдемо в Афіни з підходом “перемога-перемога", - росказав журналістам після візиту в ОАЕ президент Ердоган.

Планується, що президент Туреччини зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром Греції. Після чого буде зроблена заяву для преси.

"Ми відкрили нову сторінку з Туреччиною. За останні роки напруженість зменшилася як ніколи. Наша мета полягає в тому, щоб створити нове середовище довіри з Туреччиною, щоб зберегти спокійну обстановку", - перед візитом розказав державний міністр Греції Акіс Скерчос.

В Афінах також відбудеться 5-те засідання Ради співробітництва високого рівня, де очікується участь 11 міністрів з грецької сторони і 8 міністрів у складі турецької делегації.

Між Туреччиною та Грецією десятиліттями тривали суперечки з низки проблем, включаючи кордони континентальних шельфів, енергетичні ресурси, польоти над Егейським морем і питання Кіпру.

 
ЕрдоганвізитАфіни

Останні матеріали

Перевірка реальності для путіна. росіяни до біса втомилися від війни – Джулія Девіс
Cуспільство
Перевірка реальності для путіна. росіяни до біса втомилися від війни – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 09:01
Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Політика
Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 16:00
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Політика
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 12:21
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Політика
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 08:13
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Політика
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 17:00
Ні, путін не
Політика
Ні, путін не "виграє війну". The Economist помиляється, як і в лютому 2022 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 11:50
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 00:20
Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється