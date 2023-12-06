Вперше за шість років Ердоган відвідає Афіни

Вже завтра президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вперше з 2017 року, відвідає з офіційним візитом Афіни.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Наше розуміння зовнішньої політики не таке, що “я завжди перемагаю, а інша сторона програє”. Ми поїдемо в Афіни з підходом “перемога-перемога", - росказав журналістам після візиту в ОАЕ президент Ердоган.

Планується, що президент Туреччини зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром Греції. Після чого буде зроблена заяву для преси.

"Ми відкрили нову сторінку з Туреччиною. За останні роки напруженість зменшилася як ніколи. Наша мета полягає в тому, щоб створити нове середовище довіри з Туреччиною, щоб зберегти спокійну обстановку", - перед візитом розказав державний міністр Греції Акіс Скерчос.

В Афінах також відбудеться 5-те засідання Ради співробітництва високого рівня, де очікується участь 11 міністрів з грецької сторони і 8 міністрів у складі турецької делегації.

Між Туреччиною та Грецією десятиліттями тривали суперечки з низки проблем, включаючи кордони континентальних шельфів, енергетичні ресурси, польоти над Егейським морем і питання Кіпру.