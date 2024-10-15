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Впродовж року росіяни збільшили кількість страт полонених – генпрокурор

15 жовтня 2024, 16:35
Впродовж року росіяни збільшили кількість страт полонених – генпрокурор
Фото: google.com
Україна має докази того, що це цілеспрямована політика окупантів.
росія впродовж року збільшила кількість страт українських військовополонених. Це не поодинокі злочини, а цілеспрямована політика.
 
Про це сказав генеральний прокурор Андрій Костін у інтерв'ю бельгійський газеті La Libre, уривки з якої навели в Офісі генпрокурора.
 
Також ворог застосовує катування як зброю війни, залякування і знищення. Україна може довести, що це організована діяльність.
 
"Наприклад, у нас є аудіозапис, на якому російський офіцер наказує своїм військам не брати полонених на полі бою, а вбивати українців", – сказав він.
 
За словами Андрія Костіна, одне з ключових завдань для правосуддя – відповідальність російського керівництва за злочин агресії, без якого не було б понад 140 000 воєнних злочинів.
 
Більшість воєнних злочинців-росіяни отримували заочні вироки, але ці рішення мають значення для процесу відновлення справедливості, вважає він. Україна документує усі злочини окупантів.
 
"Розслідування воєнних злочинів під час конфлікту, безумовно, є надзвичайно складним. Ми документуємо, розслідуємо і переслідуємо в національних судах кожен злочин, скоєний агресором. Але наше завдання йде набагато далі. Ми впроваджуємо методологію переслідування більш специфічних злочинів, таких як сексуальне насильство, злочини проти дітей та екологічні злочини", – пояснив Костін.

 

полоненівійна в Україніросія окупанти

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