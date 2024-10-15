Впродовж року росіяни збільшили кількість страт полонених – генпрокурор

Україна має докази того, що це цілеспрямована політика окупантів.

росія впродовж року збільшила кількість страт українських військовополонених. Це не поодинокі злочини, а цілеспрямована політика.

Про це сказав генеральний прокурор Андрій Костін у інтерв'ю бельгійський газеті La Libre, уривки з якої навели в Офісі генпрокурора.

Також ворог застосовує катування як зброю війни, залякування і знищення. Україна може довести, що це організована діяльність.

"Наприклад, у нас є аудіозапис, на якому російський офіцер наказує своїм військам не брати полонених на полі бою, а вбивати українців", – сказав він.

За словами Андрія Костіна, одне з ключових завдань для правосуддя – відповідальність російського керівництва за злочин агресії, без якого не було б понад 140 000 воєнних злочинів.