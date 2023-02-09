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ВРУ створить офіс для адаптації законодавства України до ЄС

09 лютого 2023, 20:54
ВРУ створить офіс для адаптації законодавства України до ЄС
У Верховній Раді створюють офіс із наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Про створення спеціального офісу для адаптації українського законодавства розказав голова парламенту Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

"Виконання рекомендацій Європейської комісії – це лише перший етап нашого шляху до Європейського Союзу. Після цього ми очікуємо відкриття повноцінних переговорів щодо нашого членства в ЄС", – зауважив очільник ВРУ.

Він підкреслив, що за результатами цих переговорів Україна отримає низку напрямів, за якими має удосконалити своє законодавство. Але не чекаючи цього рішення про переговори щодо повноцінного членства, парламент уже починає працювати.

"Ми створюємо парламентський офіс, який опікуватиметься питаннями наближення законодавства України до (законодавства – ред.) Європейського Союзу", – оголосив Стефанчук.

Голова Верховної Ради розповів, що вона вже підписала меморандуми "з великою кількістю парламентів Європейського Союзу, які допомагатимуть наближати законодавство України до законодавства ЄС"   

Він також зазначив, що ВР продовжить втілювати реформи, адже вони необхідні передусім українському народу.

За його словами, парламентарі працюють на випередження, а, отримавши дорожню карту руху України до ЄС після відкриття переговорів про повноцінне членство, почнуть виконувати "ці конкретні 35 напрямів".

"Але я думаю, що парламент цей процес гальмувати не буде: ми йтимемо так само швидко та якісно, як і до цього", – наголосив Стефанчук.

ЄСУкраїназаконожавсто

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