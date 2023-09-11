Все більше нафти надходить до Чехії з росії – ЗМІ

Частка російської нафти в чеському імпорті є найвищою принаймні з 2012 року і в останні місяці продовжує зростати.

Чехія використовує все більше російської нафти – у першій половині цього року частка нафти, імпортованої з російського нафтопроводу "Дружба", становила близько 65%, в порівняння з 56% минулого року.

Про це заявила в понеділок Барбора Пуцова, прессекретар державної компанії Mero, повідомляє Novinky.

Частка російської нафти в чеському імпорті є найвищою принаймні з 2012 року і в останні місяці продовжує зростати. Чехія, вочевидь, не є винятком у Європі: ще влітку аналітики відзначали, що нафтопереробні заводи в ЄС намагаються забезпечити себе більшою кількістю нафти через побоювання з приводу дефіциту транзиту сировини через Україну.

В Європейському Союзі заборона на імпорт нафти з росії діє з минулого року. Однак Чехія домовилася про звільнення від санкцій на імпорт російської нафти, яка продається зі знижкою порівняно з нафтою марки Brent.

російська нафта надходить до Чехії з двох напрямків, а саме нафтопроводом "Дружба" з росії через Україну та Словаччину і нафтопроводом IKL, з'єднаним поблизу Інгольштадта, Німеччина, з нафтопроводом TAL з Трієста, Італія.

Спочатку передбачалося, що звільнення від санкцій діятиме до кінця 2024 року. Однак операційний і технічний директор Mero Зденек Дундр нещодавно заявив виданню Práv, що Чехія зрештою зможе імпортувати російську нафту доти, доки не знайде їй заміну. Це буде забезпечено розширенням пропускної здатності трубопроводу TAL в рамках проєкту TAL-PLUS, який має завершитися на початку 2025 року.

Представники ініціативи NO Russian oil заявили, що протягом 2023 року до Чехії було імпортовано нафти на суму 25 мільярдів крон, з яких сім мільярдів крон вони визначили як зайві платежі до російського бюджету. Для підрахунку вони використовували дані з бази даних STAZO про імпорт нафти з росії та дані про мінімальний відбір російської нафти за контрактом 2013 року.

За весь 2022 рік трубопроводами "Дружба" і TAL на нафтопереробні заводи в Чехії було поставлено 7,4 мільйона тонн нафти, що приблизно на сім відсотків більше, ніж у попередньому році.

Компанія Mero є власником і оператором чеської частини нафтопроводу "Дружба" і нафтопроводу IKL, а також єдиним перевізником сирої нафти до Чеської Республіки.

У минулому, окрім нафти, Чехія також залежала від поставок газу з росії. Однак з минулого року в рамках антиросійських санкцій ЄС почав обмежувати імпорт російського газу, і, за даними місцевого Міністерства промисловості і торгівлі, з початку цього року до Чехії не надходило жодного газу з росії. Його замінили норвезький газ і скраплений природний газ з терміналів у Нідерландах і Бельгії.