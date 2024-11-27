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ПОЛІТИКА

Все більше українських біженців обирають залишитися в Німеччині

27 листопада 2024, 18:14
Все більше українських біженців обирають залишитися в Німеччині
Фото: з вільного доступу
Все частіше українські біженці в Німеччині шукають там роботу.

Дедалі більше українців хочуть назавжди лишитися у Німеччині.

Про це пише Süddeutsche Zeitung.

Зокрема, президент Державного відомства у справах біженців Марк Зайберт розповів, що у центрі екстреної допомоги у Берліні, де мешкають тисячі біженців з України, регулярно проводять опитування.

"Півтора року тому більшість говорила, що хочуть повернутися до України. Зараз більшість – 65% – кажуть: «Ми залишаємося тут. Ми облаштовуємось", – розповів Зайберт німецькому агентству Deutsche Presse-Agentur.

За його словами, українці почали активніше відвідувати ярмарки вакансій і шукати роботу в Німеччині.

Німеччина є країною з найбільшою кількістю українських біженців зі статусом тимчасового захисту. Там таких українців 1,11 млн осіб, тобто 26,9% від загальної кількості в ЄС.

біженціНімеччинавійна в Україні

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