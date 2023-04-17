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"Все йде за графіком". Буданов розповів про контрнаступ

17 квітня 2023, 20:15
Фото: РБК-УКРАЇНА
Плани з реалізації контрнаступу не будуть розповсюджуватись на загал.

Контрнаступ українських військових йде за планом.  

Про це розповів керівник  ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю NV.

На пряме запитання, коли може відбутися контрнаступ українських військ, начальник ГУР відповідати відмовився.

"На жаль, я не можу відповісти на ваше запитання: не тому, що не знаю, а тому, що це буде дикість, якщо я це зараз зроблю, – розкрию задум росіянам. Це дивно буде", – сказав він.

Журналіст попросив відповісти, використовуючи "якісь епітети".

"Буде швидко", – сказав Буданов.

Він підкреслив, що росія не має і найближчим часом не буде мати потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції, вона перейшла до стратегічної оборонної операції.

"Їхнє завдання — це утримати захоплені території, зірвавши нашу наступальну операцію щодо їх звільнення", – пояснив Буданов.

Начальник ГУР уточнив, що винятком є Бахмут та Мар'їнка, де росіяни проводять наступальні дії.

Його попросили прокоментувати інформацію про те, що українські БПЛА вже долітають майже до москви.

"А чому майже? Долітають до москви і далі", – відповів голова військової розвідки.

На питання про те, чи готова Україна знищувати об'єкти в москві і як це відбуватиметься, Буданов задав зустрічний: "Що ж ви від мене чекаєте, просто відкрити вам всі, скажімо так, задуми наші і сплановані операції та заходи? Як ви це собі уявляєте?"

Журналіст попросив відповісти "без деталей".

"Без деталей давайте так. Ви ж розумієте, що щось надто часто порушуються норми безпеки в російські федерації. Це аномально, так просто не буває", – відповів Буданов.

Начальник ГУР не став відмовлятися від свого прогнозу про те, що навесні українські війська увійдуть до Криму: "В мене ще є проміжок часу".

На уточнююче запитання про те, чи багато його прогнозів збулися, Буданов сказав, що збулися всі.

"Абсолютно всі. У нас все йде за графіком", – заявив начальник ГУР.

 

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