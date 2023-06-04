"Все змінилося": війна наближається до росіян – NYT

Жителі російської Бєлгородської області починають розуміти жахи війни, що точиться зовсім поруч. Війни, яка прийшла до них додому завдяки зусиллям кремля. Насилля не завжди залишається безкарним.

Через 15 місяців після того, як російські ракети вперше прогриміли над Києвом, жителі прикордонного Бєлгорода в рф починають розуміти жах війни, яка вже в них на порозі.

Про це пише The New York Times.

Шебекіно, 40-тисячне місто за шість миль від кордону, фактично стало новою частиною лінії фронту, Київ посилиив атаки всередині росії поряд з кордонами України.

Серія нападів останнім часом з боку груп ополченців, об’єднаних проти москви, спровокувала найбільшу військову евакуацію в росії за десятиліття.

"Місто перетворилося на привид за 24 години", — сказав 27-річний Руслан, місцевий житель вищезгаданого російського н.п, який евакуювався в четвер після тривалої кампанії обстрілів.

За останні кілька днів газета The New York Times опитала понад півдюжини жителів прикордонного регіону, щоб відчути поглиблення занепокоєння серед російських цивільних. Як і Руслан, більшість наполягали на тому, щоб їх називали лише іменами, посилаючись на страх розплати за розмови про війну.

"Шебекіно було чудовим, квітучим містом на кордоні з Україною, наповненим щасливими доброзичливими людьми", — сказала 37-річна Дар’я, місцева працівниця державного сектору.

Ці труднощі знайомі українцям, які бачили такі міста, як Бахмут, знищені та спустошені жертвами серед цивільного населення. Тут так само кожна ніч сповнена безсоння. У травні російські ракети обстріляли Київ щонайменше 17 разів. Але багато росіян не очікували, що щось подібне станеться у них вдома.

Вибухи також чутні в місті Бєлгороді, регіональній столиці в 20 милях на північ від Шебекіно, там все частіше почали шукати доступ до підвалів, які можна використовувати як бомбосховища.

На тлі ракетних загроз росіяни спонтанно проявили високий рівень соціальної організації. путін систематично підривав останніми роками згадані спроби населення самоорганізуватися, пише видання. При цьому посилюючи контроль.

Декому в регіоні напад на Шебекіно, найбільш тривалий напад на російське місто з початку війни, продемонстрував відсутність турботи москви про їхню долю. Жителі Шебекіно нещодавно висловлював обурення через те, як ведучі державного телебачення намагалися вимовити назву міста, але їм не вдавадося.

"Таке враження, що в москві не розуміють, що у нас тут відбувається", – каже вчитель англійської мови Руслан. Посилаючись на вибухи над кремлем минулого місяця, він сказав: "Коли безпілотники прилетіли до москви, відразу з’явилися великі історії, це було в усіх новинах. А тут місяцями обстріли, і нічого".

Незважаючи на зростання нападів на російській території, лише кожен четвертий росіянин уважно стежить за війною і, швидше за все, виходить за межі державних ЗМІ, щоб отримати інформацію про не. Це згідно з травневим опитуванням "Левада-центр". Майже половина респондентів заявили, що не стежать за війною взагалі або лише побіжно.

Директор "Левади" Денис Волков сказав, що поки рано говорити, чи згуртує росіян ескалація прикордонних атак. "У нас дуже роз’єднане суспільство", – сказав він. "Нікого не цікавить щось далі, ніж за власним носом".

Але реаліі змушують мешканців Шебекіно переоцінити свою апатію чи підтримку війни, а удари минулого тижня породжують обурення проти влади, яка не змогла їх захистити.