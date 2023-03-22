Вселенський патріарх хоче вивести литовську церкву з-під впливу росії

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте і Вселенський Патріарх Варфоломій підписали у Вільнюсі угоду між урядом і Вселенським Патріархатом про зміцнення та розвиток співпраці.

Мова йде про співпрацю у сферах, важливих для обох сторін, з метою сприяння реалізації свободи совісті та віросповідання для віруючих православної конфесії в Литві.

Повідомляється на сайті литовського уряду.

"Рішення Вселенського Патріархату задовольнити апеляцію п’ятьох литовських православних священників відновити їхній релігійний статус і прийняти їх до Матері-Церкви після того, як московський патріарх кирил вирішив їх усунути від священства, є важливим кроком у бік забезпечення релігійної свободи в Литві" - заявила прем'єр-міністр Литви.

І додала, що лише сам Вселенський Патріархат може прийняти рішення щодо повернення до Литви. Водноча вона зауважила, що можливість сповідувати свою віру без конфлікту з совістю важлива не лише для громадян Литви, які сповідують православну віру, а й для українців, які втекли від війни, розв’язаної росією, та для білорусів, які переїхали в республіку через репресії на батьківщині.

За словами литовського православного священика Володимира Селявка, візит Вселенського Патріарха до Вільнюса є історичним.

"Це відновлення історичної справедливості, оскільки всім відомо, що Литва завжди була під омофором Константинопольського патріархату, і це перервалося лише тоді, коли російська імперія приєднала, окупувала чи анексувала… Литву і грубим чином, без жодних узгоджень просто заснував свою єпархію. До того тут був Константинопольський патріархат", - сказав священик.