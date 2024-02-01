Всі 27 членів ЄС погодилися на €50 млрд Україні

Шарль Мішель оголосив про консенсус.

Всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро, повідомив президент Євроради Шарль Мішель.

Про це він сказав у Х (telegram) після офіційного початку саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Відкриттю зустрічі передували обговорення з окремими лідерами, зокрема угорським прем'єром Віктором Орбаном.

"У нас є угода. Всі 27 країн-членів погодилися на додаткові 50 млрд євро допомоги для України в рамках бюджету ЄС", – сказав він.

Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України.

"ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", – додав президент Євроради.

На яких саме умовах Україна отримає ці гроші – офіційно невідомо, саміт іще триває. Угорщина вимагала, щоб лідери ЄС щороку голосували за продовження допомоги, а не схвалили один раз на всі чотири роки.

Згідно з документом, з яким ознайомився The Guardian, лідери домовилися про такий текст:

"На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок. У разі потреби через два роки Європейська Рада запропонує Комісії внести пропозицію для перегляду в контексті нової МФР".

Прессекретар Шарля Мішеля підтвердив, що Віктор Орбан домовився з іншими лідерами ЄС про надання Україні пакету підтримки на 50 мільярдів євро.

Він нарешті піддався тиску після серії зустрічей минулої ночі та сьогодні вранці з прем’єр-міністрами Італії, Франції та Німеччини. Брюссель і Будапешт домовилися про два компроміси – через два роки Єврокомісія проведе перегляд витрат. Але за це буде голосування. Буде також додатковий захід щодо механізму обумовленості верховенства права, сказав речник.