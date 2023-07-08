Всі командири оборони "Азовсталі" повертаються з Туреччини в Україну
Всі українські командири, які керували обороною "Азовсталі", повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
"Ми повертаємося додому з Туреччини і веземо наших героїв додому", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі.
Хто повернеться додому:
Денис Прокопенко "Редіс" - командир "Азову";
Сергій Волинський "Волина" - в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;
Святослав Паламар "Калина" - заступник командира "Азову";
Олег Хоменко - майор Національної гвардії України;
Денис Шлега - полковник Національної гвардії України.
Денис Прокопенко "Редіс" - командир "Азову". З 11 липня 2014 року брав участь в АТО на Донбасі у складі "Азову".
В "Азові" став командиром взводу, роти, а згодом батальйону. У липні 2017 року його призначили командиром Окремого загону спеціального призначення "Азов". Став наймолодшим командиром в історії ЗСУ та Національної гвардії.