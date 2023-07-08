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ПОЛІТИКА

Всі командири оборони "Азовсталі" повертаються з Туреччини в Україну

08 липня 2023, 16:51
Всі командири оборони
Джерело horyn
В Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.

Всі українські командири, які керували обороною "Азовсталі", повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Ми повертаємося додому з Туреччини і веземо наших героїв додому", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

Хто повернеться додому:

Денис Прокопенко "Редіс" - командир "Азову";

Сергій Волинський "Волина" - в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Святослав Паламар "Калина" - заступник командира "Азову";

Олег Хоменко - майор Національної гвардії України;

Денис Шлега - полковник Національної гвардії України.

Денис Прокопенко "Редіс" - командир "Азову". З 11 липня 2014 року брав участь в АТО на Донбасі у складі "Азову".

В "Азові" став командиром взводу, роти, а згодом батальйону. У липні 2017 року його призначили командиром Окремого загону спеціального призначення "Азов". Став наймолодшим командиром в історії ЗСУ та Національної гвардії.

війнаТуреччинаАзовсталь

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