Всі країни Балтії закрили в'їзд автомобілям з російською реєстрацією

Таким чином всі три країни Балтії виконали рекомендації Європейської комісії.

У середу, 13 вересня, з 10.00 ранку Естонія заборонила в'їзд автомобілів з номерами російської федерації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна у соцмережі Х (twitter).

"Відсьогодні, точніше, за 16 хвилин, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не доб'ється перемоги", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.

"Мета санкцій проти росії одна – змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів. Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найефективніші за умови спільного запровадження санкцій", – цитує міністра внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметса ERR.

У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспортного засобу повинен буде повернутися в росію разом з автомобілем або перетнути кордон без нього.