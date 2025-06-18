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Всі країни НАТО цього року досягли оборонної цілі у 2% ВВП

18 червня 2025, 15:27
Всі країни НАТО цього року досягли оборонної цілі у 2% ВВП
Показник витрат на оборону у 2% ВВП прийняли у 2014 році на саміті в Уельсі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на саміті G7, що всі держави-члени Альянсу у 2025 році досягли встановленого ще в 2014 році цільового показника витрат на оборону у 2% ВВП.

Інформація про це з'явилась на сайті Організації Північноатлантичного договору.

Генсек привітав рішення Канади досягти цього року цільового рівня витрат на оборону, який було встановлено Альянсом.

"Те, що ви вирішили довести витрати Канади на НАТО до 2% цього року, є справді фантастичним", – сказав Рютте.

 За його словами, разом з нещодавньою заявою Португалії про досягнення 2% ВВП цього року, всі члени НАТО досягнуть цього орієнтира у 2025 році.

"Це дійсно чудова новина", – додав він. 

Нагадаємо, що НАТО встановив показник витрат на оборону у 2% ВВП у 2014 році на саміті в Уельсі. 

Усі країни мали досгяти цього показника протягом 10 років.

 

НАТОввп

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