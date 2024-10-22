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Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента

22 жовтня 2024, 19:19
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Фото: president.gov.ua
Упродовж трьох місяців рішення щодо встановлення інвалідності посадовцям мають переглянути.
Медико-соціальні експертні комісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 31 грудня 2024 року.
 
Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.
 
Крім того, впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Необгрунтовані рішення переглянуть.
 
В указі зазначається, що за два тижні буде створений план цифровізації процесів МСЕК. А протягом тижня буде проведено аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців.
 
Окрім цього буде переглянуто механізм нарахувань пенсій для посадовців, щоб зробити систему прозорішою.
росія окупантивійна в УкраїніВолодимир Зеленський

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