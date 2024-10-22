Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента

Упродовж трьох місяців рішення щодо встановлення інвалідності посадовцям мають переглянути.

Медико-соціальні експертні комісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 31 грудня 2024 року.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Крім того, впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Необгрунтовані рішення переглянуть.

В указі зазначається, що за два тижні буде створений план цифровізації процесів МСЕК. А протягом тижня буде проведено аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців.

Окрім цього буде переглянуто механізм нарахувань пенсій для посадовців, щоб зробити систему прозорішою.