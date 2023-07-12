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Всі союзники хочуть сприяти вступу України до НАТО – Каллас

12 липня 2023, 16:25
Всі союзники хочуть сприяти вступу України до НАТО – Каллас
Каллас Естонія
Однак це можливо лише після завершення війни.

Всі союзники НАТО хочуть бути дотичними та сприяти вступу України до Альянсу.

Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас на саміті НАТО у Вільнюсі, повідомляє РБК-Україна.

"Зараз це двосторонні угоди, які Україна уклала з різними країнами. Тому ми надаємо Україні воєнну допомогу, щоб допомогти їй захищатися. Це те, що ми робимо. Маючи ці домовленості на папері, Україна є впевненою в тому, що при зміні влади у будь-якій країні – а ви знаєте, що у нас скоро вибори – це не вплине на її зобов'язання. Це дуже важливо", – сказала Каллас.

Вона зазначила, що "різниця між росією та демократичними країнами якраз полягає в тому, що ми дотримуємось свого слова".

"Крім того, це дуже важливо для рішень, прийнятих вчора. Всі союзники хочуть бути дотичними та сприяти вступу України до НАТО. Тому все було дуже точно та детально записано", – наголосила естонська прем'єрка.

За словами Каллас, ніхто не вимагав від України вступу до НАТО, поки триває війна.

"І ніколи не питали, навіть Україна. Всі розуміють, що не можуть вступати, поки триває війна", – зазначила вона.

Прем'єрка Естонії підкреслила, що НАТО вже погодило процес вступу України, і міністри закордонних справ щороку оцінюватимуть прогрес Києва.

"Дуже важливо, щоб ми розпочали український процес в НАТО. Я вважаю, що місце України в Альянсі. Його ухвалення завершує період, коли в Європі існували сірі зони, які ставали джерелом конфліктів", – підкреслила Каллас.

За її словами, "важливо те, що ми не можемо просто затягнути Україну в НАТО, ми повинні мати конкретні кроки, які до цього приведуть".

"І ми домовилися про кроки. Ми повинні виконати всі умови, і коли з'явиться вікно можливостей, як у нас, воно може бути дуже коротким, коли Україна відштовхне росіян назад до росії, у них буде можливість вступити в НАТО, нам доведеться зробити це, прийняти Україну дуже швидко. Це єдина гарантія, яка стримає росію від подальшої агресії", – наголосила політикиня.

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