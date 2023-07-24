Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Всіх російських школярів хочуть навчати управлінню бойовими безпілотниками – британська розвідка

24 липня 2023, 10:09
Всіх російських школярів хочуть навчати управлінню бойовими безпілотниками – британська розвідка
Джерело: lb.ua
У розвідці Великої Британії пояснили, що це може означати.

Всіх російських школярів хочуть навчати управлінню бойовими безпілотниками. Це підкреслює, як рф  визначила використання тактичних БПЛА в Україні як тривалий компонент сучасної війни.

Про це повідомляється у британській розвідці.

"російський сенатор Артьом Шейкін повідомив, що на заняттях будуть вчитися розвідці місцевості та протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА) противника. Уроки БПЛА поєднаються з навчанням зі стрільби з автомата, використання ручної гранати та надання першої медичної допомоги в бою за переглянутою програмою "Основи безпеки життєдіяльності» для учнів 10 та 11 класів, яка має бути обов’язковою з 1 вересня 2023 року", - зазначили у британській розвідці.

Вказано, що додавання до шкільної програми навчання управлінню БпЛА є здебільшого спробою культивувати культуру мілітаризованого патріотизму, а не розвинути справжні здібності. Це також показує, що використовуючи дрони в Україні, росія визначила безпілотники як тривалий компонент сучасної війни.

школяріБританія

Останні матеріали

Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О’Брайен
Політика
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 24 липня 2023, 13:07
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Політика
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Переклад iPress – 24 липня 2023, 00:07
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Cуспільство
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2023, 06:47
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Політика
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Переклад iPress – 20 липня 2023, 16:54
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Технології
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2023, 00:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється