Всіх російських школярів хочуть навчати управлінню бойовими безпілотниками – британська розвідка

У розвідці Великої Британії пояснили, що це може означати.

Всіх російських школярів хочуть навчати управлінню бойовими безпілотниками. Це підкреслює, як рф визначила використання тактичних БПЛА в Україні як тривалий компонент сучасної війни.

Про це повідомляється у британській розвідці.

"російський сенатор Артьом Шейкін повідомив, що на заняттях будуть вчитися розвідці місцевості та протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА) противника. Уроки БПЛА поєднаються з навчанням зі стрільби з автомата, використання ручної гранати та надання першої медичної допомоги в бою за переглянутою програмою "Основи безпеки життєдіяльності» для учнів 10 та 11 класів, яка має бути обов’язковою з 1 вересня 2023 року", - зазначили у британській розвідці.

Вказано, що додавання до шкільної програми навчання управлінню БпЛА є здебільшого спробою культивувати культуру мілітаризованого патріотизму, а не розвинути справжні здібності. Це також показує, що використовуючи дрони в Україні, росія визначила безпілотники як тривалий компонент сучасної війни.