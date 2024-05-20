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Всім країнам, що воюють: знайдіть спосіб домовитися про мир – Папа Римський

20 травня 2024, 12:29
Всім країнам, що воюють: знайдіть спосіб домовитися про мир – Папа Римський
Фото: dpa.com
Папа Римський Франциск звернувся з посланням до воюючих країн і закликав їх зупинити війни.

Про це повідомляє CNS News.

"Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир. Прагніть до миру. Мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна", - заклика Папа.

Понтифік додав, що в багатьох своїх проповідях закликає до припинення вогню між Ізраїлем і Хамас.

"Що я можу зробити, так це молитися. Я багато молюся за мир. А також пропоную: Будь ласка, зупиніться. Ведіть переговори", - додав він.

 
Папа Римськиймир

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