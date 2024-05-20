Всім країнам, що воюють: знайдіть спосіб домовитися про мир – Папа Римський
Про це повідомляє CNS News.
"Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир. Прагніть до миру. Мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна", - заклика Папа.
Понтифік додав, що в багатьох своїх проповідях закликає до припинення вогню між Ізраїлем і Хамас.
"Що я можу зробити, так це молитися. Я багато молюся за мир. А також пропоную: Будь ласка, зупиніться. Ведіть переговори", - додав він.