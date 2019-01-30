Встановлення лічильників газу населенню покладуть на "Нафтогаз"
"Коли я подивився про забезпечення лічильниками українців, побачив, що є господарства, в яких немає лічильників. Чиє це завдання? Це завдання того, хто постачає газ, хто виробляє газ. Одним із пунктів цього рішення, яке ми сьогодні ухвалимо, буде рішення про те, щоб рекомендувати "Нафтогазу" забезпечити всіх громадян України безкоштовними лічильниками", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Контроль за виконанням цієї рекомендації покладено на Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.
Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Верховний суд скасував дію встановлених Кабінетом міністром в 2016 році норм споживання газу для споживачів. У зв'язку з цим споживачі без лічильників отримали нарахування з більш високими нормами споживання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз