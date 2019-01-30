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Встановлення лічильників газу населенню покладуть на "Нафтогаз"

За словами Гройсмана, встановлення лічильників – це завдання постачальників і виробників газу
Кабінет міністрів порекомендує НАК "Нафтогаз України" забезпечити всі домогосподарства країни лічильниками палива.
Встановлення лічильників газу населенню покладуть на "Нафтогаз" Фото: samgas.com.ua

"Коли я подивився про забезпечення лічильниками українців, побачив, що є господарства, в яких немає лічильників. Чиє це завдання? Це завдання того, хто постачає газ, хто виробляє газ. Одним із пунктів цього рішення, яке ми сьогодні ухвалимо, буде рішення про те, щоб рекомендувати "Нафтогазу" забезпечити всіх громадян України безкоштовними лічильниками", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Контроль за виконанням цієї рекомендації покладено на Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Верховний суд скасував дію встановлених Кабінетом міністром в 2016 році норм споживання газу для споживачів. У зв'язку з цим споживачі без лічильників отримали нарахування з більш високими нормами споживання.

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30 01 2019 12:56
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