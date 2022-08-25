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Вступ-2022: стартував перший етап

Сьогодні розпочинається перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії НМТ. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму на інформаційній сторінці до 30 серпня
Сьогодні розпочався перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії національного мультипредметного тестування.
Вступ-2022: стартував перший етап Фото: vidomosti-ua.com
Про це в Telegram повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.
 
"Сьогодні розпочинається перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії НМТ. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму на інформаційній сторінці до 30 серпня", – написав Шкарлет.
 
Вступники, які не пройдуть першого етапу протягом 25-30 серпня, не зможуть узяти участь у тестуванні.
 
Щоб взяти участь у спеціальній сесії НМТ також треба пройти і другий етап підтвердження участі з 5 до 7 вересня.
 
Скласти тест абітурієнти зможуть з 12 до 16 вересня. Дата, час і місце проведення тестування вкажуть у запрошенні, яке буде доступне з 10 вересня.
 
 
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25 08 2022 12:27
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