CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні розпочався перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії національного мультипредметного тестування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вступ-2022: стартував перший етап
Сьогодні розпочинається перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії НМТ. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму на інформаційній сторінці до 30 серпня
Фото: vidomosti-ua.com
Про це в Telegram повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.
"Сьогодні розпочинається перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії НМТ. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму на інформаційній сторінці до 30 серпня", – написав Шкарлет.
Вступники, які не пройдуть першого етапу протягом 25-30 серпня, не зможуть узяти участь у тестуванні.
Щоб взяти участь у спеціальній сесії НМТ також треба пройти і другий етап підтвердження участі з 5 до 7 вересня.
Скласти тест абітурієнти зможуть з 12 до 16 вересня. Дата, час і місце проведення тестування вкажуть у запрошенні, яке буде доступне з 10 вересня.
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