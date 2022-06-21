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Вступ до НАТО підтримують 76% українців

Підтримка суттєво зросла порівняно з аналогічним опитуванням у березні
У разі проведення референдуму щодо вступу України до НАТО "за" голосували б 76% українців.
Вступ до НАТО підтримують 76% українців Фото: obozrevatel.com

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Підтримка суттєво зросла порівняно з аналогічним опитуванням у березні, коли вступ до НАТО підтримували 68%.

Проти голосували би 10% і 12% - не стали б голосувати.

На сході підтримка вступу нижча: 55% голосували би "за", 20% проти і 22% - не брали би участі у голосуванні.

Окрім цього, опитування засвідчило, що майже 70% українців вірять у можливість вступу України до ЄС у перспективі 5 років.

Опитування проводилося 18-19 червня серед репрезентативної вибірки 1200 повнолітніх українців методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) по всій території країни, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу та територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок. Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 2,8%.

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21 06 2022 14:46
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