Вступ до ЄС буде "найсильнішою гарантією безпеки" для України – Фон дер Ляєн

Наразі ЄС та Україна працюють над тим, щоб відкрити перший кластер переговорів про вступ

Інтеграція України до Європейського союзу буде "найсильнішою" гарантією безпеки, оскільки мир та "європейська інтеграція завжди йшли рука об руку".

Про це під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Як відзначила президент Європейської комісії, наразі ЄС та Україна працюють над тим, щоб відкрити перший кластер переговорів про вступ. Зокрема планується відкриття усіх кластерів протягом поточного року.

"Вступ України до нашого Союзу - це найбільша гарантія справедливого і міцного миру. Тому що ми знаємо, що в нашій історії мир і європейська інтеграція завжди йшли рука об руку. Так що давайте введемо Україну в наш Союз. Давайте разом підемо шляхом миру", - додала вона.