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Вступ до Євросоюзу – це головна гарантія, яку ми можемо запропонувати Україні – єврокомісар

26 листопада 2024, 11:52
Вступ до Євросоюзу – це головна гарантія, яку ми можемо запропонувати Україні – єврокомісар
Підтримка України лишається імперативом для країн-членів Європейського Союзу.

Зусилля пов’язані з реформами, які Україна здійснює на шляху до вступу в блок, членство в якому може стати найкращою гарантією для безпеки.

Про це у Страсбурзі на пленарному засіданні Європарламенту, присвяченому підтримці України у протидії російській війні, сказав єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє агенція Укрінформ

"Є імперативом, що Європейський Союз разом із країнами-членами продовжує використовувати всі інструменти, які є в його розпорядженні, щоб допомогти Україні, її військовій обороні, економіці, населенню та підтримати країну на шляху до входження у ЄС відповідно до спільних безпекових зобов’язань між ЄС і Україною, підписаних у липні", - заявив представник Єврокомісії.

Рейндерс додав, що всі аспекти європейської підтримки взаємопов’язані. Безпека і оборона йдуть пліч-о-пліч з реформами, необхідними для входження України в Євросоюзі, як і допомога з відновлення та відбудови країни.

"Вхід до ЄС є головною гарантією, яку Європейський Союз може запропонувати", - додав він.

За словами єврокомісара, доповідь по Україні у щорічному Пакеті розширення ЄС засвідчила, що Україна продовжує демонструвати видатну стійкість та потужні зобов’язання у здійсненні фундаментальних реформ, попри триваючу російську війну.

"Загальна допомога для України та її народу з боку Європейського Союзу та його країн-членів дорівнює близько 124 мільярдів євро. Український фонд приносить результати, із загальним фінансуванням, яке, як очікується, перевищить 16 мільярдів євро до кінця року, для покриття найбільш нагальних фінансових потреб України. Другий напрямок - Українські інвестиційні рамки - підтримає інвестиції у критично важливі інфраструктурні проєкти", - підсумував Рейндерс. 

Сьогодні, 26 листопада, в Страсбурзі під час пленарного засідання євродепутати розглядають питання "Щодо посилення непохитної підтримки ЄС для України в її протидії агресивній війні рф, на тлі зростаючого військового співробітництва між Північною Кореєю і росією". 

Очікується, що депутати ухвалять відповідну резолюцію, голосування щодо якої заплановано на четвер, 28 листопада.

 
УкраїнаЄвросоюзчленство

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