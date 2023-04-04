Вступ Фінляндії до НАТО активізує заклики України приєднатися до Альянсу – CNN

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що задоволений вступом Фінляндії до НАТО, водночас додав, що найкращим способом гарантувати безпеку в Європі є приєднання до альянсу й України.

Під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом у Брюсселі Кулеба наголосив, що “ми всі сьогодні раді за Фінляндію”.

Про це інформує CNN.

"Вступ Фінляндії є чітким сигналом про те, що настав час перегляду старих стратегій і старих уявлень і немає кращого рішення для забезпечення євроатлантичної безпеки в цілому, ніж остаточне членство України в НАТО”, - зазначив Кулеба.

Фінляндія відмовилася від десятиліть нейтралітету, коли оголосила про свій намір подати заявку на членство в НАТО трохи більше ніж рок тому, після того, як росія повномасштабно вдерлася в Україну в лютому 2022 року.

Напередодні переговорів з генсеком НАТО Кулеба також зазначив, що обговорення буде зосереджено на забезпеченні сталості підтримки України, а також на прискоренні постачання уже обіцяного озброєння.

"Я приїхав сюди, в НАТО, щоб пришвидшити постачання Україні того, що вже обіцяно, насамперед артилерійських боєприпасів, бронемашин, бронетранспортерів, всього, що потрібно Україні для успішного контрнаступу”, - підкреслив Дмитро Кулеба.