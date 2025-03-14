Вступ України до Альянсу більше не розглядається – Рютте

Рютте висловився про закінчення війни в Україні.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу більше не розглядається. Заявку на вступ до Північнотлантичного альянсу "у пришвидшеному порядку" Україна подала у вересні 2022 року після того, як у кремлі заявили про анексію чергових українських територій.

У повідомленні йдеться, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відносини з росією мають бути зрештою нормалізовані, як тільки в Україні закінчаться бойові дії, наголосивши водночас на необхідності продовжувати тиск на москву для забезпечення прогресу в переговорах про припинення вогню.

У Рютте поцікавилися, чи справді президент США Трамп зняв зі столу переговорів питання про вступ України до НАТО. На це він відповів ствердне "так".

Рютте також привітав миротворчі зусилля Трампа та заявив, що покладанням ним на Європу відповідальності за власну оборону піде на користь НАТО.

Генсек зустрівся з Трампом у четвер у Білому домі, де вони обговорили потенційне припинення вогню в Україні за посередництва США.