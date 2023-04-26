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Вступ України до ЄС може відбутися найближчим часом – президент Італії

26 квітня 2023, 15:55
Вступ України до ЄС може відбутися найближчим часом – президент Італії
Фото: УНН
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Римі зустрівся із президентом Італії.

Українська влада проводить усі необхідні реформи, аби відповідати критеріям членства в ЄС. Тому вступ України до Євросоюзу може відбутися найближчим часом.

Про це заявив президент Італії Серджо Маттарелла на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Римі, повідомляє ANSA.

"Італія висловлює свою рішучу підтримку тому, щоби Україна приєдналася до ЄС у найкоротші терміни, і  цінуємо відданість її уряду рухатися шляхом реформ", – сказав він.

Маттарелла запевнив, що Італія підтримуватиме Україну  у всіх сферах і до тих пір, поки це необхідно. Також він наголосив на необхідності досягнення справедливого миру з повагою до територіальної цілісності нашої країни.

"Захист незалежності, свободи та територіальної цілісності України є фундаментальною цінністю для всіх країн світу, які вірять у свободу народів і особистості. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, який поважає цілісність України", – додав президент Італії.

На зустрічі також йшлося про ядерну безпеку, відбудову України, фінансовий, оборонний, санкційний сектори та можливість мирних переговорів з рф.

Своєю чергою прем'єр Денис Шмигаль висловив сподівання, що ЗРК SAMP/T якнайшвидше прибуде в Україну та стане на захист українського неба.

"Вдячні за готовність долучитися до реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського, а також за підтримку європейських прагнень України. Очікуємо, що Італія так само підтримає вступ України в НАТО. Адже це стане найкращою гарантією миру та безпеки в Європі", – сказав Шмигаль.

Італіявійна в Україніросія окупантиВступ до ЄС

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