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ПОЛІТИКА

Вступ України до ЄС залежить від виконання реформ – голова Єврокомісії

22 вересня 2023, 21:56
Вступ України до ЄС залежить від виконання реформ – голова Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
"Існує цілий набір критеріїв, які мають бути виконані для приєднання до єдиного ринку та Євросоюзу".

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, що вступ України до Європейського союзу залежить від швидкості виконання потрібних реформ. 

Про це вона розповіла в інтерв'ю The Washington Post.

"Ця війна все змінює. Після цієї війни Україна більше не можете бути посередині. Я переконана, якщо дивитися в майбутнє, що Україна рано чи пізно буде частиною Європейського Союзу, тому що немислимо, щоб вона залишилася між росією і Європейським Союзом. Вражає те, як українці реформують свою країну, ведучи війну", – зазначила фон дер Ляєн.

"Це залежить від того, коли країна буде готова до вступу. Звичайно, існують критерії судової системи, верховенства права, економічної готовності. Існує цілий набір критеріїв, які мають бути виконані для приєднання до єдиного ринку та ЄС", – сказала президентка ЄК

Водночас вона не змогла назвати терміни вступу України до ЄС, оскільки це залежить від швидкості реформ.

"Володимир Зеленський якось сказав мені, що єдине, що хочуть знати солдати на фронті, – це те, що їхні діти виростуть захищеними в Європейському Союзі", – додала фон дер Ляєн.

війнаУрсула фон дер ЛяєнЄС. Україна

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