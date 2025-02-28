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Вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини – Орбан

28 лютого 2025, 14:33
Вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Він також додав, що наразі не бачить "жодного аргументу", який виправдовував би вступ України "з точки зору інтересів Угорщини".
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що вступ України до Євросоюзу наразі "немислимий". Він вважає, що це може зруйнувати угорську економіку.
 
Про це він заявив в ефірі угорського Radio Kossuth.
 
Зокрема, у Орбана запитали, чи буде під час саміту ЄС, який відбудеться наступного тижня, обговорюватись інтеграція України. На що прем'єр відповів, що він проти. На його думку, "вступ України до ЄС є немислимим тут і зараз".
 
"Я, наприклад, проти", - сказав Орбан.
 
Він також додав, що наразі не бачить "жодного аргументу", який виправдовував би вступ України "з точки зору інтересів Угорщини". При цьому він заявив, що не наважується сказати, що його відмова залишиться назавжди.
 
"Я не смію сказати, що завжди і назавжди, ніколи, тому що хто знає, що принесе історія, ніхто, крім Бога, не знає, але я можу сказати одне точно, що тут і зараз це немислимо", - сказав прем'єр Угорщини.
 
Водночас Орбан вважає, що вступ України в ЄС може зруйнувати угорську сільськогосподарську економіку і всю національну економіку.

 

Віктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

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