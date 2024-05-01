Вступ України обійдеться Євросоюзу у кругленьку суму, що приводить до дискусій – DW

Серед іншого — Україна створить конкуренцію на європейському ринку для інших країн.

Понад десять років Європейський Союз здавався закритим клубом, до якого прагнуть потрапити лише кілька країн. Але вторгнення росії в Україну докорінно змінило ситуацію. У грудні Брюссель ухвалив рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про їхній вступ до ЄС, а також надав Грузії статус країни-кандидата.

Про це пише Deutsche Welle.

Заступниця директора берлінського Центру Жака Делора Ту Нгуєн зазначає, що Євросоюз наразі розглядає своє розширення як інструмент безпеки. Водночас бюджет є частиною дискусій, але він не обов'язково буде вирішальним фактором.

Однак, за словам журналістів, нещодавні протести польських фермерів стали черговим нагадуванням, що економічний вимір незмінно є частиною політичного процесу в ЄС. При цьому ентузіазм, що з'явився Брюсселя з приводу вступу до Євросоюзу нових членів, супроводжується побоюваннями, що таке розширення ЄС поставить деякі його країни та їхніх громадян у невигідне економічне становище.

Так, Євросоюз витрачає велику частину бюджету на регіональний розвиток і сільське господарство. Бідніші держави-члени блоку отримують з Брюсселя більше грошей, ніж платять у загальну казну. Усі вісім країн, які наразі стоять у черзі на вступ до ЄС, бідніші за держави-учасниці союзу. Дев'ятим кандидатом є Туреччина, але процедуру її вступу до ЄС призупинено.

Перебуваючи у важкому становищі внаслідок російського вторгнення, Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Але найбільш густонаселена і найбідніша з усіх країн-кандидатів є, на думку радниці верховного представника ЄС з зовнішньої і безпекової політики Наталі Точчі, "зовсім іншим випадком через її територію, сільськогосподарський сектор, ВВП на душу населення і, перш за все, через те, що країна перебуває у стані війни, відновлення після якої потребуватиме 500 мільярдів євро, і яка все ще триває".

Якби Україна вступила до Євросоюзу, то стала б у ньому найбільшим виробником сільгосппродукції і найважчим тягарем для бюджету. Україна додасть 41 мільйон гектарів до 157 мільйонів гектарів орних земель, які наразі обробляють європейські фермери. Для деяких нинішніх держав-членів це означало б небажану конкуренцію.

Наприклад, Польща стала одним з найбільш конкурентоспроможних виробників продуктів харчування в ЄС. Якщо до ЄС приєднається й Україна, ця роль Варшави опиниться під загрозою.

Згідно з внутрішнім дослідженням, проведеним Європейською Радою, прийом усіх кандидатів обійшовся б ЄС у 256 мільярдів євро, водночас одна тільки Україна, за оцінками, отримала б протягом семи років 186 мільярдів євро, не враховуючи витрат на відновлення країни.

Однак заступниця директора берлінського Центру Жака Делора не може точно сказати, звідки візьмуться додаткові гроші: "Можливо, вони надійдуть від нинішніх держав-членів. Можливо, ЄС збере їх за рахунок нових джерел. Наприклад, тривають дискусії про запровадження податку на пластик або про механізми регулювання викидів вуглекислого газу". Ту Нгуєн вважає, що "фінансові наслідки будуть не такими високими, як дехто припускає".