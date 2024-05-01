Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вступ України обійдеться Євросоюзу у кругленьку суму, що приводить до дискусій – DW

01 травня 2024, 16:35
Вступ України обійдеться Євросоюзу у кругленьку суму, що приводить до дискусій – DW
Серед іншого — Україна створить конкуренцію на європейському ринку для інших країн.

Понад десять років Європейський Союз здавався закритим клубом, до якого прагнуть потрапити лише кілька країн. Але вторгнення росії в Україну докорінно змінило ситуацію. У грудні Брюссель ухвалив рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про їхній вступ до ЄС, а також надав Грузії статус країни-кандидата.

Про це пише Deutsche Welle.

Заступниця директора берлінського Центру Жака Делора Ту Нгуєн  зазначає, що Євросоюз наразі розглядає своє розширення як інструмент безпеки. Водночас бюджет є частиною дискусій, але він не обов'язково буде вирішальним фактором.

Однак, за словам  журналістів, нещодавні протести польських фермерів стали черговим нагадуванням, що економічний вимір незмінно є частиною політичного процесу в ЄС. При цьому ентузіазм, що з'явився Брюсселя з приводу вступу до Євросоюзу нових членів, супроводжується побоюваннями, що таке розширення ЄС поставить деякі його країни та їхніх громадян у невигідне економічне становище.

Так, Євросоюз витрачає велику частину бюджету на регіональний розвиток і сільське господарство. Бідніші держави-члени блоку отримують з Брюсселя більше грошей, ніж платять у загальну казну. Усі вісім країн, які наразі стоять у черзі на вступ до ЄС, бідніші за держави-учасниці союзу. Дев'ятим кандидатом є Туреччина, але процедуру її вступу до ЄС призупинено.

Перебуваючи у важкому становищі внаслідок російського вторгнення, Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Але найбільш густонаселена і найбідніша з усіх країн-кандидатів є, на думку радниці верховного представника ЄС з зовнішньої і безпекової політики Наталі Точчі, "зовсім іншим випадком через її територію, сільськогосподарський сектор, ВВП на душу населення і, перш за все, через те, що країна перебуває у стані війни, відновлення після якої потребуватиме 500 мільярдів євро, і яка все ще триває".

Якби Україна вступила до Євросоюзу, то стала б у ньому найбільшим виробником сільгосппродукції і найважчим тягарем для бюджету. Україна додасть 41 мільйон гектарів до 157 мільйонів гектарів орних земель, які наразі обробляють європейські фермери. Для деяких нинішніх держав-членів це означало б небажану конкуренцію.

Наприклад, Польща стала одним з найбільш конкурентоспроможних виробників продуктів харчування в ЄС. Якщо до ЄС приєднається й Україна, ця роль Варшави опиниться під загрозою.

Згідно з внутрішнім дослідженням, проведеним Європейською Радою, прийом усіх кандидатів обійшовся б ЄС у 256 мільярдів євро, водночас одна тільки Україна, за оцінками, отримала б протягом семи років 186 мільярдів євро, не враховуючи витрат на відновлення країни.

Однак заступниця директора берлінського Центру Жака Делора не може точно сказати, звідки візьмуться додаткові гроші: "Можливо, вони надійдуть від нинішніх держав-членів. Можливо, ЄС збере їх за рахунок нових джерел. Наприклад, тривають дискусії про запровадження податку на пластик або про механізми регулювання викидів вуглекислого газу". Ту Нгуєн вважає, що "фінансові наслідки будуть не такими високими, як дехто припускає".

війна в Україніросія окупантивступ в ЄС

Останні матеріали

путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Політика
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 травня 2024, 15:14
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Політика
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Переклад iPress – 01 травня 2024, 12:31
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Політика
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Переклад iPress – 01 травня 2024, 08:26
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Технології
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 16:19
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 11:47
Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Cуспільство
Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 05:10
Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Cуспільство
Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 17:01
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Політика
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється