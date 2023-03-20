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Вступ України в НАТО потрібен не лише їй – прем'єр Латвії

20 березня 2023, 16:15
Вступ України в НАТО потрібен не лише їй – прем'єр Латвії
Україна НАТО
Україна своїм вступом у НАТО здатна посилити Альянс.

Саме тому вступ України до Північноатлантичного альянсу потрібен не лише їй, заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.

Передає "Європейська правда".

За словами латвійського чиновника, зараз багато союзників не думають, що буде після війни, і живуть сьогоднішнім днем, думаючи про те, як надати Україні більше танків і снарядів.

"І я погоджуюся з ними – ми маємо пришвидшити оборонне виробництво в Європі, маємо шукати, де ми можемо допомогти ще більше. Але також потрібно думати про наступні кроки! Я не бачу жодного іншого варіанта, окрім вступу України до НАТО", - сказав Кріш’яніс Каріньш.

На його думку, небезпека, яка є для миру і безпеки в Європі, - це росія, яка прагне продовжити існувати у формі імперії.

"Тому ми маємо забезпечити все можливе, щоб росія не досягла успіху у своєму прагненні змінити світовий порядок, за яким ми в Європі переходимо від імперій до національних держав", - зазначив він.

Національні держави поодинці є вразливими, але разом вони дуже потужні, додав прем’єр.

"Тепер нам потрібно, щоб нас додатково посилила Україна, яка доєднається до нас", - заявив Каріньш.

Очікується, що саміт НАТО у Вільнюсі обговорить Україну, і хоч латвійській політик не впевнений у тому, що варто розраховувати на якісь рішення щодо членства вже на цьому саміті, ми всі маємо почати думати, що ж відбудеться після війни, як забезпечити, щоб мир закріпився.

"І я пояснюю моїм колегам з інших країн необхідність думати про майбутнє. Адже вступ України до НАТО після війни - це також в їхніх інтересах, не тільки в інтересах України. Це в інтересах всієї Європи", - підсумував прем’єр-міністр Латвії.

НАТОЛатвіяУкраїна

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