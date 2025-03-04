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"Втомилися оплачувати рахунки": у Білому домі різко висловилися про Зеленського

04 березня 2025, 12:10
Фото: DW
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен висловити подяку Сполученим Штатам
Президент США Дональд Трамп критикує президента України Володимира Зеленського за відмову від мирних переговорів. Прессекретарка Білого дому заявила, що американці втомилися оплачувати війну в Україні.
 
Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє Fox News.
 
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен висловити подяку Сполученим Штатам та американським платникам податків за фінансування національної безпеки та оборони України.
 
Левітт зазначила, що минулої п’ятниці Зеленський був близький до підписання економічної угоди щодо природних ресурсів, однак відмовився від неї.
 
"Він поставив телегу попереду коня і вкусив руку, яка його годує", - зазначила Левітт, підкреслюючи, що американський народ більше не готовий оплачувати рахунки за війну в Україні.
 
Вона додала, що Трамп прагне досягти мирної угоди, але це, на її думку, не є пріоритетом для Зеленського.

 

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