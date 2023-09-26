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Вторгнення росії спровокувало зниження народжуваності в Україні – WSJ

26 вересня 2023, 08:49
Вторгнення росії спровокувало зниження народжуваності в Україні – WSJ
Фото: з вільних джерел
До війни рівень народжуваності в Україні був одним із найнижчих у Європі, однак тепер він може стати найнижчим у світі.

Народжуваність в Україні за перше півріччя цього року впала на 28% порівняно з аналогічним періодом до повномасштабної війни. Це рекордне падіння показника за часи незалежності України.

Про це пише The Wall Street Journal.

Ще до повномасштабного вторгнення росії рівень народжуваності в Україні був одним із найнижчих у Європі, однак тепер він може стати найнижчим у світі.
За одним з негативних прогнозів, населення України може скоротитися до 30 млн протягом наступних двох десятиліть порівняно з 43 млн до 24 лютого 2022 року. Такого висновку дійшов фахівець Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

Зазначається, що рівень народжуваності в України почав падати (на 12%) ще після окупації Криму у 2014 році. Однак після початку повномасштабної війни коефіцієнт народжуваності взагалі впав до 1,2. Це при тому, що для підтримки чисельності населення цей показник має становити 2,1 дитини на одну жінку.

Через бойові дії мільйони жінок із дітьми були змушені залишити країну, а чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили виїзд. Також ситуацію погіршило фізичне розділення партнерів та відкладання народження дітей.

демографіявійнанароджуваність

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