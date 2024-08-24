Вторгнення ЗСУ в рф - зухвалий сигнал Заходу – CNN
24 серпня 2024, 15:51
Фото: Генштаб ЗСУ
Курська операція показує, що українська армія заслуговує на постійну, швидшу і кращу підтримку з боку союзників, пише видання.
Операція ЗСУ в Курській області рф продемонструвала, що у російської армії є безліч вразливих місць. Також вона послала політичне повідомлення союзникам Києва, що Україна не приречена, а може змінити хід війни.
Про це пише CNN.
"ЗСУ розбили зростаючу думку прихильників України про те, що у неї мало шансів повернути більшу частину своєї території. На думку Києва, курська операція показує, що українська армія заслуговує на постійну, швидшу і кращу підтримку з боку союзників, оскільки вона може змінити перебіг війни", - йдеться в публікації.
Як зазначив генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян, мета вторгнення ЗСУ - показати, що "перемога росії не є неминучою, і що Україна може битися і перемагати". При цьому він закликав західних союзників України не тільки зберегти підтримку, а й ще більше послабити обмеження на використання переданої зброї.
"Україна знову продемонструвала, що різні "червоні лінії", спроектовані путіним, - це не що інше, як химера, покликана зміцнити політичну боязкість Заходу щодо ухвалення рішень про війну", - додав Раян.
Старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Матьє Булег вважає, що курська операція є цінним способом "перевірити больовий поріг путіна та інші форми стримування".
Однак, як пише CNN, Україна хотіла б націлити на аеродроми в глибині росії ті ж ракети ATACMS більшої дальності, але Вашингтон, схоже, не схильний погоджуватися.
Проте захоплення російської території покращує позиції України на будь-яких переговорах, а також слугує страховкою на випадок, якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у США і спробує нав'язати Україні мирне врегулювання, йдеться в публікації.