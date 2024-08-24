Вторгнення ЗСУ в рф - зухвалий сигнал Заходу – CNN

Курська операція показує, що українська армія заслуговує на постійну, швидшу і кращу підтримку з боку союзників, пише видання.

Операція ЗСУ в Курській області рф продемонструвала, що у російської армії є безліч вразливих місць. Також вона послала політичне повідомлення союзникам Києва, що Україна не приречена, а може змінити хід війни.

"ЗСУ розбили зростаючу думку прихильників України про те, що у неї мало шансів повернути більшу частину своєї території. На думку Києва, курська операція показує, що українська армія заслуговує на постійну, швидшу і кращу підтримку з боку союзників, оскільки вона може змінити перебіг війни", - йдеться в публікації.

Як зазначив генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян, мета вторгнення ЗСУ - показати, що "перемога росії не є неминучою, і що Україна може битися і перемагати". При цьому він закликав західних союзників України не тільки зберегти підтримку, а й ще більше послабити обмеження на використання переданої зброї.